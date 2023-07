LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Ion Izagirre vicino al successo | inseguitori a 40”

(Di giovedì 13 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE17.13 5 KM ALLA VITTORIA PER! 17.12 L’ultimo ad arrendersi è Matteo Jorgenson che, vada come vada, prenderà un altro piazzamento di altissimollo in una stagione che l’ha visto arrivare in top10 in tappe di salita, a cronometro e nelle Classiche del Nord. 17.11 Sale ad un minuto il vantaggio di Ion! 17.09SEMPRE PIÙAL! Il suo margine torna a crescere, avvicinandosi ai 50 secondi. 17.08 Nel frattempo il gruppo Maglia Gialla ha sempre 4’20” dalla testa della corsa. L’azione della INEOS non ha praticamente portato alcun beneficio nell’inseguimento. 17.07 Ancora perfetto il lavoro di Guillaume ...

LIVE Tour de France 2023, tappa di oggi in DIRETTA: arrivano le montagne del Rodano OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 15.53 Fred Wright aveva speso tanto in precedenza e si stacca dal gruppo maglia gialla. 15.51 Gall che potrebbe anch ...