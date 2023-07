LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 45 km al traguardo | Van der Poel attacca da solo

(Di giovedì 13 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE16.25 Mettiamo ordine: Mathieu van derè dain testa a 40 km dal. Dietro di lui Thibaut Pinot (Groupama – FDJ), Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), Andrey Amador (EF Education-EasyPost), Guillaume Martin e Ion Izagirre (Cofidis), Ruben Guerreiro e Matteo Jorgenson (Movistar Team), Dylan Teuns (Israel – Premier Tech), Victor Campenaerts (Lotto Dstny), Tobias Halland Johannessen (Uno-X Pro Cycling Team), Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies. 16.23 Mathieu van derscollina dain testa, nonostante il suo vantaggio sia diminuito. Dietro la lotta per il secondo posto è ancota tra Guerreiro e Johannessen, già pizzicatisi qualche ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 15.53 Fred Wright aveva speso tanto in precedenza e si stacca dal gruppo maglia gialla. 15.51 Gall che potrebbe anch ...