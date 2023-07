LIVE – Svitolina-Vondrousova | semifinale Wimbledon 2023 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 13 luglio 2023) Ile latestuale della primafemminile tra Elinae Marketa, terzo Slam stagionale di scena sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra. L’ucraina, dopo aver eliminato in tre set la numero uno del mondo Iga Swiatek, va a caccia della prima finale in un evento Major. Per la ceca, invece, si tratterebbe della seconda, lei che nel 2019 perse nell’ultimo atto del Roland Garros contro l’australiana Ashleigh Barty. A Church Road nei quarti ha battuto in tre set Jessica Pegula, dopo aver annullato alla statunitense addirittura una palla per il 5-1 nel corso del parziale decisivo. Contro la nativa di Odessa, nonostante uno svantaggio di 3-2 negli scontri diretti, partirà leggermente ...