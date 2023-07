LIVE Italia-Turchia 0-2 | Nations League volley femminile in DIRETTA | le ragazze di Santarelli conquistano il secondo set

(Di giovedì 13 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-5 La fast di Erdem, l’non riesce a reagire. 1-4 La parallela di Aydin. 1-3 Errore al servizio. 0-3 Altro muro di Erdem. 0-2 Muro di Erdem. 0-1 Errore al servizio. 21.50 Inizia il terzo set. 21.45set dominato dalladi Danieleche trascinata da una Melissa Vargas incontenibili e dalle super difese di Orge Gizem si porta sul 2-0 in questo ultimo quarto di finale della VNL2023. 15-25 Ace di Gunes che chiude ilset. 15-24 Aydin concede nove set-point allaper il 2-0. 15-23 Degradi trova le mani del muro. 14-23 Errore al servizio. 14-22 Out la diagonale di ...

L'è da sempre uno dei paesi più amati da Tony Hadley, un amore ricambiatissimo. Dopo varie ... accompagnando Arisa, in gara, nel brano "Mi sento bene", e recentemente a Propagandasu La ......orsono il mega concerto di Vasco Rossi che registrò 400.000 presenze provenienti da tutta. ... Una prova già superata brillantemente in occasione del già citatodi Vasco Rossi".TA' QALI (MALTA) - Un sogno da raggiungere per la babydi Alberto Bollini , che al National Stadium di Ta' Qali (Malta, ore 21) sfida la Spagna per un posto nella finale degli Europei Under 19 (già qualificato il Portogallo, che nell'altra ...

LIVE Italia-Spagna, Europei calcio U19 in DIRETTA: semifinale proibitiva, serve un'impresa senza Ndour OA Sport

Stasera alle 21:00 va in scena il match tra Spagna e Italia valido per le semifinali dell’ Europeo di calcio Under-19. La vincente affronterà il Portogallo nella finale in programma il prossimo 16 ...L'Italia affronterà la Bulgaria nella semifinale dei Mondiali Under 21 di volley maschile, in corso di svolgimento a Manama (Bahrain). La nostra Nazionale ha chiuso al primo posto la seconda fase a gi ...