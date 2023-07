LIVE Italia-Spagna 3-2 | Europei calcio U19 in DIRETTA | Lipani firma la rete del sorpasso!

(Di giovedì 13 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA86? Goooooooooooooooooooooooooooooooool,, colpo di testa dopo un corner di Hasa,3-2 U19. 84? Destro a giro di Koleosho, pallone che sfiora il secondo palo. 82? Fuori Palacios e Barbera, dentro Edgar Puyol e Samu Omorodion nellaU19. 80? Hasa con il sinistro chiama all’intervento Iribarne. 78? Si scaldano D’Andrea e Turco per l’. 76?che prova a gettarsi in attacco. 74? Gol di Gasiorowski in spaccata segna ladel pareggio,2-2 U19. 72? Attacca a testa bassa la. 70? Fuori Vignato e Faticanti, dentroe Koleosho nell’U19. 68? Ammonito ...

TA' QALI (MALTA) - Un sogno da raggiungere per la babydi Alberto Bollini , che al National Stadium di Ta' Qali (Malta, ore 21) sfida la Spagna per un posto nella finale degli Europei Under 19 (già qualificato il Portogallo, che nell'altra ...U19), al 35' pt Hasa L. (U19). Le dichiarazioni di Bollini prima della gara " Giochiamo contro una squadra che è ostica da sempre che ha ottimi giocatori come Ivan Fresneda (terzino ...

LIVE Italia-Spagna, Europei calcio U19 in DIRETTA: semifinale proibitiva, serve un'impresa senza Ndour OA Sport

