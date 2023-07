LIVE – Italia-Spagna 0-0 | semifinale Europei U19 2023 DIRETTA

(Di giovedì 13 luglio 2023) Latestuale di, match valevole per ladegliUnder 19. Gli azzurrini di Alberto Bollini, dopo aver superato il proprio girone con il secondo posto in classifica, vogliono raggiungere la finale per andare a giocarsi il titolo continentale. Lo stesso obiettivo lo ha anche la compagine iberica che, reduce dalla vittoria del proprio raggruppamento, non ha nessuna intenzione di fermarsi in. La partita andrà in scena alle ore 21:00 di giovedì 13 luglio e Sportface.it la seguirà attraverso unatestuale e con diversi approfondimenti. COME VEDERLA TABELLONE E ACCOPPIAMENTI RISULTATI E CLASSIFICHE IL REGOLAMENTO0-0 ...

Europei Under - 19 Spagna Italia Marcatori: Arbitro: Ygal Frid TA' QALI (MALTA) - Un sogno da raggiungere per la baby Italia di Alberto Bollini , che al National Stadium di Ta' Qali (Malta, ore 21) sfida la Spagna per un posto nella finale degli Europei Under 19 (già qualificato il Portogallo, che nell'altra ...

Stasera alle 21:00 va in scena il match tra Spagna e Italia valido per le semifinali dell’ Europeo di calcio Under-19. La vincente affronterà il Portogallo nella finale in programma il prossimo 16 ...Gli azzurrini di Bollini a caccia della finale degli Europei di categoria: segui in tempo reale la semifinale di Ta' Qali ...