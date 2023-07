LIVE Italia-Spagna 0-0 | Europei calcio U19 in DIRETTA | inizia il secondo tempo!

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA46?la ripresa! 21.50 Ottimo primo tempo dell’che risponde colpo su colpo agli attacchi spagnoli. Le occasioni più grandi sono state per Esposito e Pisilli. A tra poco per il47? Finisce il primo tempo,0-0 U19. 45? Ci saranno due minuti di recupero. 43? Regonesi dalla lunga distanza manda oltre i pali difesi da Iribarne. 41? Faticanti dalla distanza per poco non trova l’incrocio dei pali. 39? Esposito manca il colpo dentro l’area di rigore. 37?molto incisiva nella fase di contropiede. 35? Gol fantasma con il tiro di Pisilli che sbatte sulla linea di porta dopo la deviazione del portiere. 33? Ammonito Hasa per fallo su Akhomach. 31? Esposito ...