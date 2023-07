LIVE Italia-Spagna 0-0 | Europei calcio U19 in DIRETTA | Esposito due volte vicino alla rete

(Di giovedì 13 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA29? Fase molto fallosa del match. 27? Perez supera l’avversario ma Dellavalle riesce a deviare il pallone prima del cross in mezzo. 25? Fase di pressing della. 23? Ammonito Pisilli, fallo a centrocampo. 21? Hasa in fase di possesso psi sposta dietro le punte. 19? Tunnel e tiro d’esterno di Kayode, pallone fuori. 17? Partita molto equilibrata, con l’che aggredisce alto. 15? Angel Moran da fuori area manda fuori il pallone. 13? Ancoradi testa, Iribarne risponde presente con una parata in tuffo. 11? Akhomach è l’uomo più pericoloso per la. 9? Palacios a giro con il destro, pallone fuori. 7? MIRACOLO di Iribarne,di testa aveva indirizzato il pallone sul secondo palo. 5? ...

LIVE Italia-Spagna, Europei calcio U19 in DIRETTA: semifinale proibitiva, serve un'impresa senza Ndour OA Sport

Stasera alle 21:00 va in scena il match tra Spagna e Italia valido per le semifinali dell' Europeo di calcio Under-19. La vincente affronterà il Portogallo nella finale in programma il prossimo 16 ...