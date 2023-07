LIVE Atletica | Europei U23 2023 in DIRETTA | in corso le qualificazioni del salto triplo femminile | bene Benati nei 400 m e Mersal nel lungo

(Di giovedì 13 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma e italiani in gara oggi 19.18 Purtroppo l’ungherese Doma ottiene la misura di 67.22 metri e elimina di fatto Davide Costa. 19.17 Buon secondoper Veronica Zanon che fa meglio del precedente tentativo (13.21), portandosi così in quarta posizione. 19.15 Brugnolo non si migliora nel secondo tentativo. 19.13 Costa è stato superato da altri due atleti: l’azzurro in questo momento è spalle al muro, se dovesse essere battuto anche da un solo atleta sarebbe eliminato. 19.08 Già quattro dei partecipanti del gruppo B del martello hanno superato la misura ottenuta da Costa: per andare in finale, l’azzurro deve sperare non venga superato da più di due atleti. 19.05 Le posizioni delle tripliste azzurre al termine della prima rotazione: Zanon 7°, Brugnolo 8°, Smeraldo 13°. 19.02 Nel mentre è ...

LIVE Atletica, Europei U23 2023 in DIRETTA: l'Italia punta su Mori, Marek e Benati OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.52 Fra pochi minuti prenderà il via la prima delle due semifinali dei 400 metri femminili: Italia che si affida a Ilaria ... 17.17 In testa troviamo al momento la neerlandese Van Daalen con la misura di 16.73 metri: alle sue spalle troviamo la ceca Brzy ...