LIVE Atletica | Europei U23 2023 in DIRETTA | bene Mersal nel lungo | eliminati tutti i centometristi

(Di giovedì 13 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma e italiani in gara oggi 17.12 Alla fine Verteramo ha deciso di annullare la sua prima prova. 17.11 Non esce la misura dell’azzurra, non è comunque un lancio competitivo. 17.10 Tocca a Verteramo per il primo lancio. 17.06 Sta per cominciare la finale del getto del peso femminile: c’è un’azzurra, Sara Verteramo. 17.04 La britannica Remi John vince la sua semifinale abbattendo il muro dei 52? (51?80), seconda la norvegese Jaeger, terza la svizzera Senn. Foudraz chiude al settimo posto la gara e viene eliminata, così come Ilaria Accame Laura Rami. 17.01 Pronte le quattrocentiste della seconda semifinale: per l’Italia c’è Eleonora Foudraz. 17.00! L’azzurro salta 7.57 metri nell’ultimo tentativo e sale in terza posizione! Pini non si migliora e dice addio ai sogni di finale. 16.58 La ...