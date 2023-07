Lite a Melito | accoltellati minori | due fratelli denunciati

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 13 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella serata di ieri, in viale Giulio Cesare, a, per motivi ancora poco chiari alcuni giovani hanno litigato tra loro. Ad un certo punto ecco i coltelli e ad avere la peggio sono stati due 17enni incensurati del posto. Per il primo una ferita alla schiena con interessamento del polmone mentre il secondo minorenne se l’è cavata con una ferita al gluteo. Entrambi sono stati dimessi dai medici dell’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania e non sono in pericolo di vita. I Carabinieri della tenenza dihanno avviato immediatamente le indagini riuscendo – due ore dopo il fatto – ad individuare due ragazzi ritenuti gravemente indiziati di aver accoltellato i due minorenni. Si tratta di dueincensurati del posto di 19 e 17 anni. I militari hanno perquisito la loro abitazione e lì ...