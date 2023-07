«L' Italia arriverà stremata all' autunno»

Leggi su panorama

(Di giovedì 13 luglio 2023) Acquazzoni sempre più violenti. Bombe d'acqua. Il clima che, sotto i nostri occhi, sta cambiando a una velocità ormai impressionante. I dati parlano chiaro: sebbene spesso si sia travolti letteralmente dall'acqua questo non incide in alcun modo sulla crisi idrica nel nostro Paese che continua a rimanere a forte rischio siccità. Come sottolinea l'ANBI, lungo la Penisola stati ben 2000 gli eventi estremi che hanno caratterizzato lo scorso anno, uno dei più siccitosi della recente storia climaticana con temperature superiori di 3 gradi alla media (fonte: European Severe Weather Database); tali fenomeni anche tragici non hanno però inciso definitivamente sulla crisi idrica, ma hanno provocato gravi danni al territorio ed enormi difficoltà per la gestione idraulica. “Lampante è l’esempio dell’alluvione in Emilia Romagna, seguita a numerose emergenze idrauliche ...