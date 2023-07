L’Invalsi ci dice molto dei figli asini e ancor di più dei loro genitori

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 13 luglio 2023) Al direttore - Alla Camera ieri è stato presentato il Rapporto Invalsi 2023. Dai dati dei test emerge un quadro allarmante (e sconfortante). La metà degli studenti che termina le scuole superiori non è in grado di comprendere ciò che legge, né di destreggiarsi con la matematica. In italiano il divario tra nord e sud è di 23 punti percentuali, di 31 punti in matematica. Istruzione (e sanità): non sarebbe ora di occuparsi di questioni serie, invece che di gossip estivi? Vale per il governo e vale per l’opposizione.Michele Magno Un problema enorme. Che riguarda però non solo gli studenti somari ma anche isomari che invece di preoccuparsi di far rigare dritto ipensano sistematicamente a come trovare un modo per dimostrare agli insegnanti di saperne più di. A volte ricorrendo al Tar quando uno ...