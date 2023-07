L’incessante rivolta delle piazze in Israele contro la legge salva Netanyahu

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 13 luglio 2023) Il Primo ministro israeliano Bibi Netanyhau ha deciso di sfidare di nuovo la piazza israeliana, ha vanificato i tentativi di mediazione sulla riforma che sancisce la supremazia del Governo sulle decisioni della Corte Suprema e ha fatto votare dalla Knesset, il Parlamento monocamerale di, in prima istanza (ma necessitano altri due voti) lache impedisce alla stessa Corte di applicare il «criterio di ragionevolezza» per cassare i provvedimenti legislativi. Si tratta di unache, peraltro, secondo gli esperti di diritto potrebbe portare anche all’interruzione dei processi per corruzione in corsolo stesso Netanyhau. Dunque, per l’ennesima volta, Bibi ha truccato le carte. A marzo, a seguito di una immensa e reiterata protesta popolare, e su richiesta del presidente Isaac Herzog, aveva sospeso ...