“L’ha morsa | aiutatela” Paura per Luciana Littizzetto | succede tutto durante le ripresa di Che tempo che fa

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 13 luglio 2023) Fabio Fazio esono entrati in maniera ufficiale nella famiglia di Discovery stamani, 13 luglio, la presentazione ufficiale. “Oggi diamo il benvenuto a Fabio Fazio con tutta la sua squadra, che arriva in un’azienda solida che in questi anni è stata in grado di crescere e lanciare nuovi talenti e nuovi formati” ha detto il General Manager di Discovery, Alessandro Araimo. Parole alle quali hanno fatto seguito quelle di Fabio Fazio. “La libertà di essere conranei è il valore in cui ci siamo ritrovati con la squadra di Warner Bros Discovery”. >“Che schifo, è stato sospeso”. Tv sotto choc, il celebre conduttore accusato di pagare un 17enne in cambio di foto erotiche (FOTO) “Ecco il motivo per cui siamo qui con grande allegria”. Fazio che poi ha parlato del suo addio alla Rai. “Quando fai da tanti anni ...