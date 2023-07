L’ex calciatore Bombardini condannato a 6 mesi | cade reato di tentata estorsione

(Di giovedì 13 luglio 2023) Il Tribunale di Milano haa 6, con pena sospesa e non menzione nel casellario giudiziale,Davide. Il 49enne, a processo assieme ad Andrea Beretta, capo ultrà della curva nord dell’Inter (che ha ricevuto la stessa pena), era stato accusato di, riqualificata dai giudici in esercizio arbitrario delle proprie ragioni., ora imprenditore, avrebbe provato ad ottenere illecitamente e con minacce 100 mila euro secondo l’ipotesi del pm Leonardo Lesti, che aveva chiesto 3 anni per gli imputati, tra cui c’è anche l’altro ultrà Claudio Morra (a 10). I tre, assieme a “persona ignota”, avrebbero costretto con minacce la vittima a consegnare la ...

Commenta per primo'Adana Demirspor ha chiuso il colpo Nani.di Manchester, Lazio e Venezia ha trovato'accordo per il trasferimento in Turchia e sbarcherà nelle prossime ore a Istanbul per svolgere le visite mediche e mettere la propria firma ...... a cui parteciperannocompagni di squadra, attori, cantanti e ... attori, cantanti e amici del grandescomparso. Hanno ... Prossima'adesione di altre star illustri del calcio mondiale, di ...Calcio 2023 - 2024 Serie D Girone H Squadra Nardò Simone D'Anna è un nuovodel Nardò. La società granata ha battuto un colpo con la firma del classe 1990, ...aggiornato su Nardò PROVA'APP ...