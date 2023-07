“Lewandowski è il miglior attaccante che ci sia”

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 13 luglio 2023)mito della Germania, idolo della tifoseria della Lazio, Miroslav Klose interviene sulla sua ex squadra e non solomito della Germania, idolo della tifoseria della Lazio, Miroslav Klose interviene sulla sua ex squadra e non solo. Lo fa oggi in un’intervista esclusiva al Corriere dello Sport.OPINIONISTA PER PRIME VIDEO – «É una cosa nuova per me. Una volta terminate le vacanze continuerò a leggere notizie di calciomercato e informarmi più possibile per essere preparato al massimo. Ho appena firmato il contratto per lavorare con la piattaforma in Italia e Germania per questa stagione, poi vedremo. Di sicuro il mio desiderio è quello di fare l’allenatore. Al momento non ho una squadra, così ho deciso di provare questa nuova esperienza che mi terrà vicino al campo e mi permetterà di imparare qualcosa di nuovo».ALLENATORE – «Il ...