L' Europarlamento chiede una missione Ue per salvare i migranti nel Mediterraneo

Via libera dall'Eurocamera alla richiesta di istituire una missione globale Ue di salvataggio in mare dei migranti. In una risoluzione non legislativa adottata per acclamazione il Parlamento Ueagli stati membri e a Frontex di fornire maggiore capacità in termini di navi, attrezzature e personale alle operazioni di ricerca e soccorso e di garantire un approccio più proattivo e di ...Sono alcuni degli elementi della posizione negoziale dell'sulla proposta di regolamento per la progettazione eco - compatibile (ecodesign), adottata dalla plenaria con 473 voti a ......strada per superare la paralisi che ha già bloccato i lavori nelle Commissioni dell'. ... Si, ad esempio, di ripristinare entro il 2030 il 30% delle torbiere prosciugate a uso ...

Il Parlamento Ue chiede agli stati membri e Frontex una missione globale per salvare quante più vite possibili di migranti ...La Corte di giustizia Ue ha dichiarato irricevibile la domanda pregiudiziale di un giudice italiano sulla incompatibilità con il diritto Ue dell'obbligo di vaccinazione per il personale ...