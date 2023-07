L' Europarlamento chiede una missione europea per i salvataggi in mare

(Di giovedì 13 luglio 2023) BRUXELLES - Via libera dall'Eurocamera alla richiesta di istituire unaglobale Ue dio indei migranti. In una risoluzione non legislativa adottata per acclamazione il ...

In una risoluzione non legislativa adottata per acclamazione il Parlamento Ue chiede agli stati membri e a Frontex di fornire maggiore capacità in termini di navi, attrezzature e personale alle operazioni di ricerca e soccorso e di garantire un approccio più proattivo. La risoluzione chiede alla Commissione di fornire informazioni complete su tutti i tipi di sostegno che l'UE e i suoi Stati membri forniscono alle guardie di frontiera e costiere dei Paesi terzi.

