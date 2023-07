Lettera a Emir Sader sulla visita di Mattarella in Cile

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 13 luglio 2023) Caro, carissimo Julio, chissà se da te, in Brasile, siano arrivati racconti delladi Sergioin. Perfino in Italia se n’è trattato poco. In rete trovi il filmato dell’omaggio reso al monumento, un blocco ondulato di marmo, il risarcimento di un giaciglio, nel giardino dell’ambasciata italiana a Santiago, dove allora, cinquant’anni fa, i torturatori assassini della Dina buttarono il cadavere di una donna di 26 anni, madre di un bambino, e fecero pubblicare la notizia che era morta durante un’orgia fra i rifugiati in ambasciata. Era Lumi Videla, dirigente del Mir, il movimento di sinistra rivoluzionaria; con lei fu assassinato il suo compagno, Sergio Peres., e dopo di lui una silenziosa sfilata di personalità, fra loro tre ex presidenti del...