Leonarda Cianciulli | la storia della saponificatrice di Correggio

(Di giovedì 13 luglio 2023) In un secolo dove i social network e gli smartphone non esistevano ancora, le notizie correvano lente e spesso si fermavano una volta giunte a destinazione. Qualcuno le accoglieva, qualcuno se ne dimenticava, altri le trasformavano in un chiacchiericcio per passare il tempo, in attesa di quella successiva. Succedeva così con tutte, tranne che per quelle che parlavano diVincenza Giuseppa. Il suo nome è sicuramente sconosciuto ai giovanissimi, del resto stiamo parlando di una delle personalità più controverse dello scorso secolo. Una serial killer italiana che ha ucciso le sue vittime in un modo sicuramente inusuale ma estremamente brutale., infatti, fu ribattezzata “ladi” per aver sciolto nella soda caustica le sue ...