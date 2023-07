L’enorme cifra incassata da Britney Spears per il suo libro | “Uno dei contratti più importanti di sempre”

Leggi su biccy

(Di giovedì 13 luglio 2023) Dopo quasi un anno di rinvii, finalmente tra poco ildivedrà la luce. La popstar di Lucky ha svelatoreceived a record-breaking $15 million for her upcoming memoir “The Woman in Me”. She is tied with Bill Clinton for the biggest single-book and largest non-fiction book deal in HISTORY! Pre-order #TheWomanInMe now: https://t.co/Y7ZMufrf9K pic.twitter.com/F3G207SlQX —Promo (Fan Page) (@Promo) July 11, 2023 La nostraintanto in un recente video ci ha fatto sapere di aver lavorato duramente al suo: “Ciao ragazzi, il miouscirà presto. Ho lavorato tantissimo a questo progetto, ho fatto molta terapia per scrivere il ...