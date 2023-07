Legge sulla natura | una follia che pagheremo cara

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 13 luglio 2023) Zuppa di Porro. Giustizia per Franco, corsera, Meloni prova a gettare acqua sul fuoco. Per Rep riaccende lo scontro. Su La Russa si mette nei panni della ragazza. Il papà della ragazza parla alla Verità. Mentre si cazzeggia con i giudici, ci sono quelli di Firenze che ieri hanno perquisito casa Dell’Ultri per stragi del 1993: avete letto bene. Ue passa laper il ripristino della: unache se applicata. Rep: Clima destre battute. Il compitino di Polito, che non dice nulla. Toc Toc la foto dell’amata Greta che fa il dito medio all’Europarlamento qualcuno lo vuole commentare: o ai gretini si permette tutto? Gli assassioni di Willy non all’ergastolo, ma sentite Lucia, la mamma, e non fate commenti: accetto la giustizia fatta,ma non perdono.. I nostri ragazzini sono degli ...