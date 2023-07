Legge natura | la vittoria della Sx è una messinscena Dietro l' ok Ue le pressioni di Greta e i suoi seguaci verdi

(Di giovedì 13 luglio 2023) Sotto il ricatto degli ambientalisti estremisti il Parlamento europeo ha approvato ieri la Nature Restoration Low, la “per il ripristino”. Laapprovata a Strasburgo con 336 voti favorevoli e 300 contrari dà il segno di un Parlamento spaccato in due. L’approvazione ha un significato politico perché era appoggiata da Socialisti,, Sinistre e molti Liberali mentre contro aveva tutte le destre europee e soprattutto il Ppe, partito di maggioranza in Europa e che esprime Ursula von der Leyen del Ppe, una signora buona per tutte le situazioni, visto che è dovuta andare contro il suo partito. Segui su affaritaliani.it

Roma, 13 Luglio 2023 "Lasullaapprovata ieri dal Parlamento europeo è "una follia ideologica senza senso, senza capo né coda". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo ...Nella lettera si: 'Elenchiamo le violazioni alle più elementari norme del Codice Deontologico,... fino all'accusa di avere 'prestato la propria immagine per pubblicità non disanitaria (...Comprendere la veradell'universo . È questo l'obiettivo con cui il 12 luglio, dopo le anticipazioni della scorsa ... " Siamo - sisul sito di xAI - una società separata da X Corp, ma ...

Legge sul ripristino della natura: il Parlamento adotta la sua posizione | Attualità | Parlamento europeo European Parliament

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...(LaPresse) - "In sede di Consiglio europeo, l'Italia ha interloquito molto sulla stesura. Ci ha portati a un documento che comunque non dava ...