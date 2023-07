Legge contro la pirateria web | l’utente finale rischia  5 mila euro di multa | ecco cosa sapere

Le reazioni dal Pd alla Lega 'Questaè positiva anche per quelli che hanno votato, che spero possano gioire dopo questo voto. Dopo settant'anni di costruzione europea, potremo iniziare a ...... la possibilità per i pazienti di presentare denunce penaligli operatori sanitari per ... 'Questasulla salute sarà un nuovo capitolo per costruire il sistema sanitario in tutta la nazione, ...... spiega l'autrice, nata a vent'anni di distanza dalle stragi di Capaci e via D'Amelio, per ricordare gli eroi e dare un messaggio ai giovanii soprusi e le ingiustizie. Ladel cuore è un ...

Pirateria online, come funziona la nuova legge contro WIRED Italia

“La destra deve dirci se considera normale, civile, democratico lavorare per tre o quattro euro l'ora. La risposta dovrebbe essere immediata: introduciamo il salario minimo”.Il celebre infettivologo è stato denunciato da un gruppo di colleghi che chiedono che venga "sottoposto a procedimento disciplinare". La risposta sui social: "Non pensavo che si potesse arrivare a tan ...