Lega dell’Arabia Saudita | Un altro crack per l’Arabia Saudita | Sergej Milinkovic-Savic firma per Al Hilal

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 13 luglio 2023) 2023-07-12 20:48:56 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: La carriera di(Lrida, 1995) ha preso una svolta inaspettata. “Nel 2018 ho rifiutato un’offerta da 140 milioni di euro del Milan”, si vantava qualche giorno fa Claudio Lotito, presidente della Lazio, su ‘Il Messaggero’. Corteggiato da numerosi club in Europa, soprattutto dalla Premier, ‘SMS’ ha deciso di seguire le orme di Benzema, Cristiano Ronaldo, Kant… e andare in Arabia. Il nazionale serbo, anche se nato in Spagna, hato per Al. In questo modo si unisce ai nuovi arrivati Kalidou Koulibaly e Rben Neves agli ordini di Giorgio Gesù. La Lazio, infine, riceve circa 40 milioni di euro per ‘Sms’. ...