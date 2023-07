(Di giovedì 13 luglio 2023) di Leonardo Botta Dopo che la magistratura ha archiviato il procedimento nei confronti di Giuseppe Conte e Roberto Speranza nell’indagine per la gestione della prima fase, mi sembrava lecito che il Parlamento pensasse di istituire unad’inchiesta su eventuali responsabilità politico-governative emerse in quei terribili giorni, anche nel rispetto delle 150 mila vittime e dei familiari. E sì che di questioni controverse se n’erano viste, nei due anni di convivenza col virus: l’attivazione delle zone rosse, le forniture di vaccini e mascherine, gli appalti per banchi a rotelle e strutture vaccinali, le norme sul green pass. Fatto sta che qualche giorno fa la Camera ha dato il via libera alla, con il voto favorevole del centrodestra e l’appoggio di Azione e Italia Viva. La votazione si è comprensibilmente ...

Lecita la commissione Covid, ma due precedenti non fanno ben sperare Il Fatto Quotidiano

È di nuovo suonato il gong dello scontro fra politica e magistratura. In questo nuovo round sono indagati o finiti sul banco degli imputati, due autorevoli esponenti del governo. Il gip di Roma, infat ...