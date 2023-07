Lecco | fulmine colpisce gruppo di amici | gravi due sedicenni

(Di giovedì 13 luglio 2023) A Colico, in provincia di, unsi scaglia contro un albero colpendo undile condizioni di due ragazzi, gli altri sono rimasti illesi.a Colico:dueUnha provocato il ferimento eustioni a quattro persone a Colico, centro dell’Alto lago in provincia di L'articolo proviene da Il Difforme.

