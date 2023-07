Le più belle strade panoramiche in Europa

Portogallo, Costera dell'Algarve - Con i suoi pittoreschi villaggi bianchi e alcune delle spiagged'Europa, anche i 300 km di costa orientale portoghese in Algarve rientrano nella lista ...Delicato e penetrante, il Molto adagio mi ha sorpreso per le sonorità, ancorae cristalline, mentre è risultata avvincente la veloce cavalcata finale. Encomiabile, infine, la cura dei ...... Mark Rutte ha dovuto gettare la spugna "per qualche migrante in". E' questo porta ... francamente nutro qualche dubbio, soprattutto perché noi italiani, grazie alle anime, alla gauche caviar, ...

Quali sono le spiagge più belle della Sicilia: 12 posti da sogno Tag24