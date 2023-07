Le parole di Giorgia Meloni sul caso La Russa | io dico che poteva fare meglio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 luglio 2023) di Alessio Andreoli La premiersi è finalmente decisa a pronunciarsi suldel figlio di Ignazio La, Leonardo Apache La. Immagino che non serva ricordare la vicenda visto il giusto eco mediatico alimentato anche, ma forse soprattutto, dalle dichiarazioni del padre del ragazzo, seconda carica dello Stato. Prima di ascoltare o leggere ledellanella mia mente frullavano diversi suoi discorsi in campagna elettorale pre-elezioni politiche. Quello che più risuonava nelle mie orecchie riguardava il come eliminare le devianze dei nostri giovani.ci ricordava che le cause di tanti giovani deviati sono l’alcool, il tabacco e le droghe a cui poi veniva indirettamente sommata, visti i violenti attacchi verbali, ...