Le nomination agli Emmy 2023 | ecco l’elenco completo

Emmys Award per Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco. Le due attrici italiane ottengono la candidatura per la serie tv Usa 'The White Louts' nella categoria Miglior attrice non ......ma nessuno dei suoi protagonisti ha visto il proprio nome tra i papabili ai premi dedicati...se siete d'accordo con chi ritiene che almeno qualcuno dei protagonisti avrebbe meritato la. ...Nel giorno delleEmmy 2023 , come sempre accade in questi casi, ci si è trovati di fronte a un buon numero di certezze confermate ma anche a non poche sorprese, tanto in positivo quanto in negativo: ...

Sono state rese note le candidature per la 75esima edizione degli Emmy Awards. Tra i titoli che hanno conquistato più nomination ci sono Succession, Ted Lasso e The White Lotus, spiccano anche nomi ...I fan hanno espresso tutto la propria contrarietà all'assenza di nomination per gli attori dello show, usando il social di Elon Musk per esprimersi.