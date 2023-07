Le cose da non fare quando metti il collirio | cerca di non sbagliare

Leggi su specialmag

(Di giovedì 13 luglio 2023)hai gli occhi arrossati per le lenti o secchi per l’assenza di lacrime, un’ottima soluzione è il. Metterlo a volte è scomodo e non tutti da soli riescono a farlo. Ecco alcune istruzioni per l’uso. Come mettere ilIlè un fluido che va applicato direttamente all’interno dell’occhio per la terapia e la cura di infezioni oculari in caso di: glaucoma; arrossamento oculare; secchezza oculare; congiuntivite; allergie. Nel caso di visite oculistiche, una base di atropina viene utilizzato anche per dilatare la pupilla. Unè una soluzione salina, fluida, addizionata del principio attivo specifico per la condizione e serve a lenire il fastidio. Esistono colliri di diverso tipo ed uso: antibiotico; cortisone; antistaminici; antinfiammatori; ...