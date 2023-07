(Di giovedì 13 luglio 2023) Quanto è accaduto all’inizio di questa settimana nella EU, in maniera ancora meno lineare in Italia, molto probabilmente avrebbe attirato l’attenzione di Franz Kafka quale cultore emerito di quelle che potrebbero essere definite, con scarsa tema di smentita,distorte. Qualcosa del genere fu proposto da Cinecittà alla fine degli anni ’60,se in chiave ben più leggera, tipica delle commedie romantiche del tempo. Il film “Certo, certissimo, anzi probabile “, questo il titolo della pellicola, evidenzia di per sé molte analogie con le vicende attuali. Martedì e mercoledì gli italiani e gli europei chein qualche modo rapporti con il Paese,dovuto prendere atto, questa volta con rammarico, di quale sia l’effettivo stato dell’arte per quanto concerne la reale tempistica necessaria perché la Eu possa ...

E l'universo funziona meglio se le persone che ne fanno parte sono bene informate: seletto sciocchezze,, veleni, poi va a finire come va a finire. Già ora non è che vada benissimo. Ecco ...... rivelando che le menzogneun a dir poco impatto duraturo Gli undici inganni Dopo il grande ... che si ritrova suo malgrado invischiato in una rete di inganni eche lo porterà indietro nel ...... fino ad arrivare allediffuse all'epoca dall'URSS. 8. La ragazza con la Leica Vincitore del ... un cantante e un suo fan di nome Mark David Chapmanche , che con le loro rispettive azioni...

Le bugie hanno le gambe corte, ma anche le mezze verità - Ildenaro.it Il Denaro

Roma, 12 lug (Adnkronos) – “Capisco che Giorgia Meloni cerchi di costruire sul Pnrr una narrazione positive dove i cattivi siamo noi, che spargiamo preoccupazione, mentre il governo sta portando a cas ...“Dal Pd l’ennesimo attacco strumentale, privo di contenuti e del tutto fuori bersaglio. Le bugie che leggiamo in queste ore, tipiche dei signori del No che per anni hanno governato (male), hanno conda ...