Le anticipazioni del 13 Luglio 2023 de La Promessa | i dubbi di Mauro

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 13 luglio 2023) Il 13, su Canale 5, a partire dalle 14.45, va in onda una nuova puntata de La. Questa volta, si potrà assistere a un cambio di rotta radicale per alcuni personaggi. Gli equilibri si modificheranno irreparabilmente e qualcuno potrebbe subire un’amara delusione. In particolare, Cruz annuncerà qualcosa di davvero sorprendente, mentre Lope dovrà correre ai ripari per sistemare l’errore commesso da. Catalina lascerà senza parole suo padre e Jana avvertirà un moto di gelosia. Potrebbe interessarti: La, ecco come e dove vedere la replica delle puntate Tutte lede Ladel 13: Lope salverà la situazione Nella puntata del 13de La ...