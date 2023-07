Abbonati per leggere anche Leggi anche Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele: seconda notte "tranquilla" per il leader di Forza ItaliaSoleri contro Berlusconi: "L'uomo che ha ...Abbonati per leggere anche Leggi anche Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele: seconda notte "tranquilla" per il leader di Forza ItaliaSoleri contro Berlusconi: "L'uomo che ha ...

Le amnesie di Giorgia La Stampa

Giuseppe Conte soffre di amnesie quando si parla della gestione del Pnrr. Del resto è da tre anni che continua a insistere sul fatto che sia tutto merito suo il fatto che per l'Italia siano stati dest ...Gli organizzatori dell’annuale assemblea di Assolombarda avevano catturato un ospite d’eccezione, la premier Giorgia Meloni ...