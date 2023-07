Lazio | visite per Immobile | in serata va in ritiro

FORMELLO - Sorrisi e tanta voglia di ricominciare. Ciro Immobile fa lemediche a Formello, poi i test atletici all'Isokinetic. Solito iter pre - stagione anche per il bomber della, che ha goduto di qualche ora in più di vacanza dopo aver staccato la spina ......hanno svolto lemediche, accolti dal calore dei tifosi. Acclamatissimo in particolare l'americano dei rossoneri. Intanto Milinkovic - Savic è volato ufficialmente in Arabia Saudita e la...Nonostante la lettera pervenutami da parte del Presidente della CRI Barra, oggi Presidente della regione, ritenni conclusa la mia Presidenza presentando le irrevocabili dimissioni.: 32

Lazio, Pellegrini fa le visite con la Juve ma aspetta la Lazio. E intanto spunta una pretendente in Liga Calciomercato.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Nella serata di ieri l'Al Hilal ha annunciato l'acquisto di Milinkovic. Il centrocampista serbo ha svolto le visite mediche di rito, firmato ...Il bomber biancoceleste in mattinata ha svolto i controlli clinici di inizio anno. All’ora di cena l’arrivo ad Auronzo di Cadore con Hysaj ...