Lazio | Romagnoli | 'Vogliamo migliorare il record di clean sheet dell'anno scorso'

AURONZO - Immobile in arrivo, Milinkovic partito . Alessioe Luis Alberto sono i big di unain ritiro . Beniamini del tifosi, tra i più acclamati ad ogni giocata in campo ad Auronzo. Il difensore è arrivato lo scorso anno, si è subito sentito ...... moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano -che ci leggono ... Quindi eventuale parola ai tribunali della giustizia amministrativa, il Tar del(2 agosto) e il ...È finito il riposo della, senza il suo sergente . Oggi la squadra biancoceleste, secondo Calciomercato. com, giocherebbe così: Provedel, Hysaj, Casale,, Marusic; Milinkovic, Cataldi, ...

Romagnoli ha ancora più fame: "Emozioni e ambizioni maggiori con questa Lazio" La Gazzetta dello Sport

AGGIORNAMENTO 17.15 - Sarri è entrato in campo per provare il terreno di gioco: la pioggia ha allagato il campo che, in alcuni tratti, è ingiocabile. Ora il tecnico, visto ...Dopo Basic, stamattina è toccato ad Alessio Romagnoli commentare l'inizio di ritiro della Lazio. Il centrale si è espresso su più fronti, a partire dalle sue condizioni ...