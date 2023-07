Lazio | Lotito | «Non è arrivata nessuna offerta per Immobile Su Milinkovic…»

Leggi su calcionews24

Claudio, presidente della, ha parlato a Il Messaggero circa una eventuale cessione di Ciro, ma non solo.– «A me non èper Ciro, nemmeno lui mi ha detto di voler andare via. Stiamo parlando del nulla. Ciro per me è come un figlio, non è in vendita. È uno di famiglia. Dovrebbero tentarmi con almeno 50 milioni di euro e non è detto neanche che lo lascerei andare». MILINKOVIC – «Io non ho ancora ricevuto i soldi (la prima rata dei 40 milioni netti, ndr) e non concedo il transfer finché non li vedo».