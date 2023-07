Lazio | Lotito al Messaggero | “Immobile in Arabia? Non è in vendita | come un figlio”

(Di giovedì 13 luglio 2023) Dopo la partenza di Milinkovic-Savic in direzione Al Hilal, nelle ultime ore si stava facendo largo anche l’ipotesi di una cessione di Ciro. Dalle colonne del ‘‘, però il presidente dellaClaudioha voluto rassicurare i suoi tifosi. “Ciro non mi ha chiamato per dirmi nulla né dall’hanno chiamato la società per fare un’offerta – le parole del numero uno biancoceleste – quindi stiamo parlando del nulla. Dovrebbero tentarmi con almeno 50 milioni e non so nemmeno se accetterei per il nostro capitano, un, uno di famiglia. Non è in”. SportFace.

Commenta per primo Il presidente dellaClaudioattende il pagamento da parte dell'AlHilal per Sergej Milinkovic - Savic , che farà del serbo il sesto centrocampista più costoso in uscita dalla Serie A. Vediamo la classifica ...Resta invece il campanello d'allarme, per lae per tutti gli altri club, riguardo le volontà arabe di venire a fare compere in Europa.- Intervenuto ai micrfoni de Il Messaggero, il ...Commenta per primo Ultimatum di Sarri a. L'allenatore della, secondo quanto scrive Il Messaggero questa mattina, avrebbe dato al presidente una settimana di tempo per far arrivare gli acquisti chiesti ad Auronzo. In caso ...

Klose: “Amo la Lazio, Lotito sa già cosa voglio. La verità sul mio addio…” Cittaceleste.it

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha rilasciato una breve dichiarazione a Il Messaggero in merito ad un’offerta arrivata dall’Arabia Saudita per Ciro Immobile. La Lazio ha già ceduto in Arabia ...Gli arabi non hanno ancora finito di fare la spesa a Formello. Secondo alcuni media che seguono da vicino le vicende sportive in Medio Oriente, dopo l'Al-Hilal con Milinkovic, un altro club saudita si ...