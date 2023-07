Lazio | Klose sull’addio di Milinkovic-Savic | “Non ha l’età giusta per questo step”

(Di giovedì 13 luglio 2023) Nonostante siano trascorsi soltanto tredici giorni, dall’inizio della sessione estiva del calciomercato, non sono sicuramente mancati i colpi di scena su tal fronte. Molti infatti, sono stati i calciatori, che sulla base di offerte a dir poco irrinunciabili, hanno deciso di tentare l’avventura in Arabia saudita. In ultimo, l’ormai ex centrocampista dellaSegej, per molti anni corteggiato dalla Juventus, ma ora divenuto a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell’Al-Hilal. Si conclude quindi, dopo ben otto stagioni vissute da assoluto protagonista, l’avventura del classe ’95 con la compagine biancoceleste, durante i quali ha collezionato la bellezza di 341 presenze, condite da ben 69 reti. Un bottino decisamente cospicuo, quello raccolto dal centrocampista serbo, che adesso la società biancoceleste proverà a ...

Commenta per primo Miroslavha rilasciato un'intervista al Messaggero . L'ex attaccante tedesco di fatto si è promesso allaper il futuro. 'Il ritrono allaè il mio futuro. Io voglio allenare e sono sempre alla ...Commenta per primo L'ex attaccante dellaMiroslavha parlato al Messaggero, e nel corso dell'intervista ha commentato anche la scelta di Milinkovic Savic di lasciare i biancocelesti per andare all'Al - Hilal in Arabia Saudita : ' ...A Il Messaggero arriva anche il parere illustre di Miroslava proposito dell'addio di Milinkovic - Savic allama in generale al calcio d'Europa per andare in Arabia Saudita. "Mi ha un po' sconvolto. Io ho giocato con lui, lo conosco come giocatore ...

L'ex attaccante della Lazio Miroslav Klose ha parlato al Messaggero, e nel corso dell'intervista ha commentato anche la scelta di Milinkovic Savic di lasciare i biancocelesti per andare all'Al-Hilal i ...A Il Messaggero arriva anche il parere illustre di Miroslav Klose a proposito dell'addio di Milinkovic-Savic alla Lazio ma in generale al calcio d'Europa per andare in Arabia Saudita. "Mi ha un po' ...