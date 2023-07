Lazio | Klose commenta l’addio di Milinkovic-Savic | “Alla sua età avrei fatto un’altra scelta”

(Di giovedì 13 luglio 2023) Miroslav, ex attaccante dellae ieri annunciato come nuovo talent per Prime Video, hato sulle colonne del Corriere dello Sport il trasferimento di Sergejai sauditi dell’Al-Hilal. “Tanti giocatori stanno andando lì, onestamente non saprei dire quale sia il livello, avrò visto forse venti minuti di una partita. Se seifine della carriera come Cristiano Ronaldo o Benzema è unache può starci. Sula vedo in modo diverso, per mesua età sarebbe stato meglio andare in Inghilterra o Spagna. Però è una sua decisione e dobbiamo rispetterla”, ha dichiarato l’ex attaccante tedesco. SportFace.

