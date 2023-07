Lavrov | ' nessun colloquio di pace a luglio'

(Di giovedì 13 luglio 2023) Il ministro degli Esteri russo, Sergey, ha smentito oggi indiscrezioni dei media secondo cui colloqui ufficiali per lain Ucraina potrebbero tenersi questo mese. "Non abbiamo ricevuto ...

Il ministro degli Esteri russo, Sergey, ha smentito oggi indiscrezioni dei media secondo cui colloqui ufficiali per la pace in Ucraina potrebbero tenersi questo mese. "Non abbiamo ricevuto alcuna indicazione in merito.Finora - ha aggiuntosegno di cambiamento nella posizione "occidentale. "Vediamo come l'America e i suoi alleati continuano a correre per rifornire di armi l'Ucraina".Mentre il ministro degli Esteri,, si limita ad annunciare che Mosca ha preso misure ... anche se - provoca Peskov - tutti sanno cheeuropeo vuole Erdogan nell'Unione. Evidentemente ...

Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, ha smentito oggi indiscrezioni dei media secondo cui colloqui ufficiali per la pace in Ucraina potrebbero tenersi questo mese. "Non abbiamo ricevuto alcu ...La controffensiva dell’esercito ucraino prosegue, con successi sul fronte meridionale. Ma anche sconfitte, come nella zona di Karmazinovka, nel Lugansk, dove le forze di Kiev hanno anche perso terreno ...