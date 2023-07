Lavrov | F - 16 in Ucraina come minaccia nucleare per Mosca

Gli F - 16 inrappresenteranno una minaccia "nucleare" per Mosca. Lo afferma il ministro russo degli Esteri, SergheiReplica di: 'a Nato è tornata agli schemi della Guerra Fredda. Mosca risponderà alle minacce al meglio delle sue possibilità" . pravda__1.jpg Il presidente Zelensky incassa il ...Il ministro russo: "Impossibili relazioni come una volta con i Paesi ostili"

In un'intervista al quotidiano Lenta.ru, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha affermato che la Russia considera il trasferimento di caccia F-16 in Ucraina come una minaccia nucleare vista l ...Lavrov smentisce possibili negoziati a luglio: "Non abbiamo ricevuto segnali in tal senso, ma solo verso un'escalation delle ostilità" ...