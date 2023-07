Lavrov avverte la Nato | “Gli F-16 a Kiev sono una minaccia nucleare” Rimosso un altro generale russo

(Di giovedì 13 luglio 2023) L’Occidente, con le sue azioni, crea una “esistenziale” per la Russia, che si difenderà con tutti i mezzi “disponibili”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Sergei, in un’intervista al giornale online Lenta.ru. La notizia è rilanciata dalla Tass. “Dopo il lancio dell’operazione militare speciale, gli Stati Uniti e altri Paesi dellae dell’Ue hanno intensificato fortemente la guerra ibrida contro la Russia lanciata nel 2014. I passi aggressivi di questi Stati ostili creano unaesistenziale per la Russia. Su questo non c’è dubbio”, ha sottolineato il capo della diplomazia russa.: “La Russia ha avvertito le potenze nucleari” Per, “il fatto stesso della comparsa in Ucraina di caccia F-16 in grado ...

'L'ingresso della Svezia nella Nato avrà conseguenze negative',il portavoce del Cremlino, ... Gli fa eco, poco dopo il ministro russo degli Esteri, Serghey; di fronte a una possibile ...Per, la posizione neutrale di entrambi i Paesi scandinavi aveva dato loro "vantaggi" in passato, garantendo la loro indipendenza e aiutandoli a guadagnarsi "reputazione e autorità sulla scena ...... 'Mosca "- potrebbe essere entrata in un'era di instabilità politica. Gli Stati Uniti e ... ma ciò non è confermato né da Lukashenko né dal ministro degli Esteri russo Serguiei, che però ...

Lavrov avverte la Nato: "Gli F-16 a Kiev sono una minaccia nucleare ... Secolo d'Italia

L’esito del vertice NATO sarà analizzato per le minacce alla sicurezza della Russia e per “tutti i mezzi” disponibili in risposta. La Russia ha dichiarato che l’ultimo vertice della NATO dimostra che ...(Adnkronos) – “Per la Federazione Russa la pace è una priorità, non le operazioni militari. La Russia condivide molte delle proposte dei partner per una soluzione in Ucraina, ma l’Occidente e Kiev rif ...