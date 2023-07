Lavoro | Boccia | ' governo smantella Rdc e poi fa social card | Pd per dignità lavoro'

(Di giovedì 13 luglio 2023) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - “Ilcontinua a dire di no alla nostra proposta sul salario minimo. È evidente che per loro ladelnon è importante visto che hanno fatto un decreto che illo precarizza e unache è una presa in giro per i più poveri. Noi pensiamo che sotto i 9 euro l'ora non siama sfruttamento". Così il presidente dei senatori dem Francesco, intervenuto a Pisa ad convegno sul decretoorganizzato dal Pd locale. "La destra continua a pensare che la competitività delle imprese si debba raggiungere scaricando i rischi sui lavoratori, con ila cottimo, con i ...

... purtroppo, solo per laParalimpica'. PRONTI PER L'EUROPEO "Siamo pronti per il Campionato ... di confrontarsi con i dirigenti dei Paesi presenti, in modo da garantire continuità aldi ...... purtroppo, solo per laParalimpica. Non riusciamo ancora a entrare nel consesso dei Giochi ... di confrontarsi con i dirigenti dei Paesi presenti, in modo da garantire continuità aldi ...... purtroppo, solo per laParalimpica. Non riusciamo ancora a entrare nel consesso dei Giochi ... di confrontarsi con i dirigenti dei Paesi presenti, in modo da garantire continuità aldi ...

Ultimo'ora: Lavoro: Boccia, 'governo smantella Rdc e poi fa social ... La Svolta

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – “Il governo continua a dire di no alla nostra proposta sul salario minimo. È evidente che per loro la dignità del lavoro non è importante visto che hanno fatto un decreto c ...Il Centro Tecnico Federale delle Bocce al Torrino si appresta a diventare teatro di un prestigioso evento internazionale ...