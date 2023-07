(Di giovedì 13 luglio 2023) Bergamo. Unadisi è staccata dalla parete di un immobile in via Broseta alta, a pochi passi da piazza Pontida. Sul posto, intorno alle 12 di giovedì (13 luglio) è intervenuta ladel Comune di Bergamo che hato momentaneamente. Fortunatamente, nessun passante si è fatto male.

Una tomba caratterizzata da unainverde, dono di un artigiano di Ragusa, che raffigura un sorridente fratel Biagio. Ed è proprio quel sorriso, insieme alla sua eredità di amore, che non ...Il posto di Biagio è caratterizzato da unadiverde, con un mosaico, dono di Giovanni Leonardo Damigella di Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa, che l'ha realizzata con i giovani ...Il posto di Biagio è caratterizzato da unadiverde, con un mosaico, dono di Giovanni Leonardo Damigella di Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa, che l'ha realizzata con i giovani ...

Lastra di marmo precipita in strada, la polizia locale transenna l’area BergamoNews.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il documento fa il punto sui lavori archeologici condotti nell'area antistante l'Edicola, di cui è stata rinvenuta «l'articolazione paleocristiana» ...