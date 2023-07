L' assurdità delle attenuanti a chi fa a pezzi una donna Ingiustizia è fatta | confusi i ruoli di vittima e carnefice

Leggi su affaritaliani

La Corte d'Assise di Busto Arsizio ha deciso: Davide Fontana, imputato per l'omicidio di Carol Maltesi, uccisa a martellate e sgozzata nel gennaio 2022, quindi, nascosta per settimane in un freezer acquistato per l'occorrenza e poi messa in un sacco del pattume e abbandonata per strada, è stato condannato a 30 anni di carcere (che, in fase di esecuzione, saranno sicuramente molti di meno).