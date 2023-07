L’Arabia Saudita fa ancora shopping in Italia | nel mirino Spinazzola e Berardi

22 Giallo attorno al trasferimento di Sergej Milinkovic - Savic in'ufficialità del passaggio del serbo all'Al Hilal è arrivata ieri, ma la Lazio non ha ancora emesso alcun comunicato ufficiale. Il motivo lo spiega direttamente Lotito in un ...E se costoro dovessero ripensare all'Europa e decidere di fare ritorno alla base di partenzaha stretto accordi con 56 nazioni nel mondo per evitare la doppia tassazione; contratti ...E per questo minaccia di bloccare tutto'affare. 'Io non ho ... poi ha preso di colpo la strada dell'. Lotito ...

The Line, la città futuristica in Arabia Saudita: inferno o paradiso Focus