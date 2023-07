L’aperitivo del domani sarà più sano e sostenibile

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 13 luglio 2023) Qualche mese fa il ristorante di un hotel a 5 stelle tra le montagne della Valle d’Aosta ha proposto un nuovo menu per il proprio aperitivo. Insieme a bicchieri di prosecco, i camerieri hanno cominciato a offrire ai clienti piattini di cavallette e larve. Mentre mai come negli ultimi tempi si sta parlando di gastronomia in termini di sperimentazione e fusione tech, dalla carne coltivata alla farina di grilli, ci si chiede come questo si tradurrà nelle proposte di aperitivo dei prossimi decenni. Ma prima di parlare di aperitivo come lo conosciamo, dobbiamo fare un salto indietro. La nascita di questo pre-pasto avviene nell’Ottocento a Torino, come momento conviviale che stimolasse l’appetito prima di cena. Col tempo si cominciò ad accompagnare ai classici drink, dal vermouth allo spritz, piccoli stuzzichini, tra i più popolari patatine, arachidi, formaggi, salumi, olive. L’idea era ...