Lanterna Verde | James Gunn aggiorna sulla serie in sviluppo | farà parte del DCU?

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 13 luglio 2023) Ricordate lasuinpresso la HBO? Con l'annuncio di Nathan Fillion come Guy Gardner,hato sul progetto. L'annuncio di Nathan Fillion nei panni dellaGuy Gardner ha sicuramente mandato un po' in confusione i fan della DC in quanto in precedenza era stata annunciata unaHBO sulle Lanterne Verdi, ma questo prima dell'arrivo die dei DC Studios.ha dato il benvenuto alle nuove aggiunte di Fillion, Isabela Merced e Eli Gathegi all'universo DC su Threads. A questo è seguita una domanda di un utente su Finn Wittrock, che era stato precedentemente scritturato per il ruolo di Gardner. La ...